إخماد حريق ضمن منزل سكني في اللاذقية 

أخمد فوج اطفاء اللاذقية حريقا نشب في منزل سكني بالطابق الثالث من بناء في حي المشروع العاشر ..اسفر عن اضرار مادية في المنزل، وتم نقل سيدة من الطابق الرابع الذي يعلوه في البناء الى المشفى ، جراء تعرضها لاستنشاق الدخان.

وذكر قائد فوج اطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر انه شارك في الاخماد 3 اليات اطفاء من الفوج الى جانب الية من الدفاع المدني..مؤكدا تعرض سيدة لاستنشاق الدخان تم نقلها الى المشفى فيما كانت الاضرار مادية في الشقة التي تعرضت للحريق بالكامل.