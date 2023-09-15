إخماد حريق ضمن منزل سكني في اللاذقية 

15-09-2023

إخماد حريق ضمن منزل سكني في اللاذقية 

أخمد فوج اطفاء اللاذقية حريقا نشب في منزل سكني بالطابق الثالث من بناء في حي المشروع العاشر ..اسفر عن اضرار مادية في المنزل، وتم نقل سيدة من الطابق الرابع الذي يعلوه في البناء الى المشفى ، جراء تعرضها لاستنشاق الدخان.

وذكر قائد فوج اطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر انه شارك في الاخماد 3 اليات اطفاء من الفوج الى جانب الية من الدفاع المدني..مؤكدا تعرض سيدة لاستنشاق الدخان تم نقلها الى المشفى فيما كانت الاضرار مادية في الشقة التي تعرضت للحريق بالكامل.

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