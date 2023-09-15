مواد إغاثية غير مخصصة للبيع على البسطات في حلب!!

شهدت الأسواق السورية على مر السنوات الحرب انتشار ظاهرة بيع المواد الإغاثية، سواء كانت غذائية أو صحية مثل مواد التنظيف ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية. كانت هذه المواد توزع عادة على المتضررين. ولكن ما يلاحظه مؤخرًا في مدينة حلب هو تفاقم هذه الظاهرة وزيادة انتشار المواد الإغاثية بكميات كبيرة على البسطات، وبخاصة مادة الأرز، حيث يتم بيعها في أكياس مختومة تحمل تسمية “غير مخصص للبيع”، وهذا يحدث بشكل خاص في وسط المدينة، بالقرب من جسر الرازي في حي الجميلية.

مصدر في محافظة حلب أكد أن المحافظة لم تتلقى هذه المواد بنوعياتها التي يتم عرضها على البسطات. وأشار إلى أنه رغم التوجيهات المستمرة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتصدي لهذه الظاهرة ومنعها، فإن معظم بائعي البسطات يهربون عندما يرون دوريات المديرية، مما يعيق التحقيق في مصدر هذه البضائع. وفي كثير من الأحيان، تُصف هذه البضائع في التقارير الرسمية بأنها بضائع مجهولة المصدر. وأكد المصدر على أهمية تعاون شرطة مجلس المدينة لمكافحة هذه الظواهر، نظرًا لأنها تشمل بسطات في الشوارع.

من ناحية أخرى، يعتقد بعض الأهالي أن أسعار المواد الإغاثية التي تُباع على البسطات أرخص من أسعارها في المحلات التجارية. على سبيل المثال، يتم بيع كيلو الأرز البسمتي بمبلغ 17,500 ليرة سورية على البسطات، بينما يصل سعره في المراكز التجارية والمحلات إلى نحو 33,000 ليرة سورية. ويتم أيضًا بيع كيلو الأرز العادي بمبلغ 12,500 ليرة سورية للمفرقة وكيس سعته 10 كيلو بمبلغ 120,000 ليرة سورية.

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