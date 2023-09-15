خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي!

كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي عمر سيدي أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة.

وأشار سيدي في حديثه مع مجد حديفه ضمن ملف اليوم إلى أن الصندوق يقدم ثلاثة أنواع من القروض وهي الشهري والشخصي والحاسب، وجميعها دون فوائد، لافتاً إلى أن الشخصي يحتاج كفيل واحد من العاملين بالدولة، ويصرف لمرة واحدة ويبدأ سداده بعد شهرين لمدة سنة أو سنتين.

كما أضاف أنه بالنسبة للقرض الشهري فهو 60 ألف ليرة يُمنح بشكل شهري لمدة تسعة شهور في كل سنة طيلة الدراسة الجماعية، والسداد على أربعة سنوات بعد سنتين من التخرج، أما قرض الحاسب فكان يتم منحه سابقاً وهناك تفكير بموضوع إعادته حسب السيولة المتوفرة.

ميلودي