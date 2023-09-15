خط أنابيب النفط العراقي عبر تركيا سيبدأ العمل قريباً

15-09-2023

خط أنابيب النفط العراقي عبر تركيا سيبدأ العمل قريباً

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/آذار، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.
وقال بيرقدار في إفادة صحفية أمس الخميس لكن الوزارة حظرت نشرها حتى اليوم الجمعة "اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير". ولم يذكر موعدا لاستئناف تدفقات النفط

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