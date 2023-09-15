استمرار الاشتباكات الداخلية بين المسلحين الموالين للجيش الأميركي شرقي سوريا

هاجم مسلحي العشائر العربية المنضوين في قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، المقرات العسكرية لـ”قسد” في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات، في ريف دير الزور الشرقي.

وشن “مسلحو ما يسمى “مجلس دير الزور العسكري” الموالي للجيش الأمريكي،مع أبناء العشائر العربية، هجمات متفرقة على الحواجز والمقرات العسكرية التابعة لقوات “قسد” الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات”.



وتأتي الهجمات بعد ساعات من انسحاب قوات “قسد” من عدد من البلدات وتوجهها إلى القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل “العمر” النفطي، وهو ما أرخى حالة من الخوف والتوجس لدى الأهالي والمدنيين، من نية قوات “قسد” القيام بعمل عسكري في المنطقة، خلال الفترة المقبلة.

وعقب انسحاب مليشيا “قسد” باتجاه البادية والقواعد العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور، أصدر شيخ عشيرة “العكيدات” الشيخ ابراهيم الهفل، بيانا أكد فيه على استمرار القتال ضد مليشيا “قسد” حتى تحرير المنطقة بالكامل، ونقل إدارتها إلى العشائر العربية، وإنهاء هيمنة وسيطرة “قسد” على ريف دير الزور، إضافة إلى العمل على تحقيق مطالب الأهالي وتحسين الوضع المعيشي لهم، بحسب قوله.



يشار إلى أنه ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد مناطق ريف دير الزور الشمالي والشرقي، مواجهات داخلية مسلحة بين تشكيلات “قسد” الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، في محاولة من الطرفين للسيطرة على المنطقة.

سبوتنيك