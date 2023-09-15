تعميم بتعزيل الفوهات المطرية في اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال على الجهات المعنية، تعزيل الفوهات المطرية والعّبارات ومجاري الأنهار والسواقي قبل حلول موسم الشتاء وتساقط الأمطار.

وفي تعميم صادر عن المحافظة، تم التوجيه إلى مديرية الموارد المائية والشركة العامة للصرف الصحي ومؤسسة المياه ومجالس المدن، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكل مديرية حسب اختصاصها فيما يخص الاستعداد للشتاء، والتواصل مع قسم الجاهزية في المحافظة عند حدوث أي طارئ.

كما تم التأكيد على ضرورة استعداد مديريات الخدمات الفنية والزراعة واستصلاح الاراضي ، وأفرع الشركات العامة "البناء والتعمير والمشاريع المائية والطرق والجسور" ومؤسسات "الاسكان العسكري 2 والانشاءات العسكرية متاع 6 ومتاع 10 والجيولوجيا"، والمحافظة على جاهزية المعدات والاليات "تركس باكر لودر" لاستخدامها عند الطوارئ في حال حدوثها.

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