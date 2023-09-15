شيخ عشيرة العكيدات يطالب العشائر باستمرار قتال “قسد” في دير الزور

بعد تأكيده بأن الحراك العشائري يسير في الاتجاه الصحيح سياسياً لتحقيق إدارة مدنية وعسكرية كاملة لدير الزور ، طالب شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل أبناء العشائر باستمرار قتال “قسد” في دير الزور حتى تحقيق الهدف الذي خرجوا من أجله.

وقبل أيام أكد الهفل، استمرار المعارك ضد “قسد”، حتى تتمكّن العشائر من إدارة مناطقها، حيث دارت اشتباكات متقطعة بين “قسد” ومقاتلي العشائر في ريف دير الزور الشرقي.



وتمكّن أبناء العشائر من طرد مسلحي “قسد” من مناطق تمركزهم في كل من الكشكية وأبو حمام وغرانيج، والسيطرة على عدد من مقارّهم في الشعفة وشنان، كما أعطبوا عدداً من آلياتهم العسكرية، واستهدافوا إحدى آبار النفط في منطقة العزبة، الأمر الذي أدى إلى احتراقها.

ودارت معارك عنيفة في بلدة ذيبان، الأربعاء الفائت، وانسحب مقاتلو العشائر من البلدة بعد قصف عنيف حفاظاً على أرواح الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفتت العشائر إلى أنّ “المعارك لم تنتهِ في ظل وجود مقاتليها في عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور الشرقي”.



وأشارت المصادر إلى أنّ “قسد استقدمت تعزيزات غير مسبوقة إلى بلدة ذيبان وهاجمتها طوال عدة أيام بمختلف صنوف الأسلحة، في وقتٍ لا يملك مقاتلو العشائر إلا الأسلحة الفردية”.

واتهمت العشائر “التحالف الدولي بالانحياز إلى قسد، وتشجيعها على زيادة ممارساتها غير المقبولة بحقها”.

وتحاول “قسد” إظهار تمكّنها من إنهاء المعارك في ريف دير الزور الشرقي، وإعادته إلى سيطرتها، على رغم استمرار خروج أكثر من 20 بلدة وقرية عن سيطرتها في الريف الشرقي.