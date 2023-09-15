هل يمكن أن تشهد سورية إعصاراً مشابهاً لـ دانيال؟

نفى المتنبئ الجوي كيناز كيوان تعرض البلاد لإعصار مشابه لإعصار “دانيال” ، قائلاً لا شيء يدعو للقلق ونحن على اطلاع كامل واستمرارية في دراسة الحالة الجوية وتقديم كل المعلومات قبل فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة”.

ووقال كيوان إن مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط شهدت حالات جوية متطرفة، آخرها كان إعصار “دانيال” والذي أثر بشكل فعلي ورئيسي على السواحل الليبية، وكان مركزه فوق المنطقة المائية بشكل عام ، مشيراً إلى أن حرارة سطح مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت ارتفاعاً واضحاً وملموساً خلال نهاية فصل الصيف بمعدل 3.5 إلى 6 درجات مئوية، وهذا ما يعتبر رقما قياسياً وفوق المعدل الطبيعي.

وأكد المتنبئ الجوي أن الخلايا الرعدية مازالت مسيطرة على مناطق واسعة فوق البحر الأبيض المتوسط شديدة الفعالية والتأثير، إضافة لأجواء سديمية مغبرة في المناطق الداخلية القريبة من المناطق الساحلية الليبية.

وأوضح أن هذه الأجواء أثرت على مناطق فلسطين وشمال الأردن وجنوب سورية، حيث تسببت بفعل انتقال الغبار إلى طبقات الجو العليا حتى ارتفاع 4 كم تقريباً عن سطح الأرض، واتجهت مع التيارات الهوائية نحو مناطق شرق المتوسط، لافتاً إلى أن هذه الأجواء تستمر إلى أن تأخذ الرياح اتجاهاً آخراً في المناطق المذكورة.

وعن أسباب تشكل الإعصار، بين المتنبئ الجوي أننا نحتاج إلى سببين أساسيين هما الحرارة والرطوبة وهذه الشروط موجودة بالنسبة لمناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث أنه عند ارتفاع الهواء الدافئ الحار الرطب للأعلى يبرد ويتكاثف وتبدأ الغيوم الحملية ذات الفعالية القوية بالتشكل وإحداث منطقة ضغط جوي منخفض يؤدي إلى اندفاع الرياح باتجاهين متعاكسين في هذه المنطقة وبالتالي تبدأ حركة دورانية بعكس عقارب الساعة تشكل إعصاراً فعلياً من حيث بنية التكون.

مؤكداً أن تكرار مثل هذه الحالات الجوية بالنسبة لمناطق البحر الأبيض المتوسط أمر وارد لكن على شكل عاصفة وليس إعصاراً علماً أن الاثنان يحملان الشروط ذاتها لكن باختلاف شدة الفعالية حيث إن العاصفة تكون أقل حدة برياح 65 كم/سا أو أعلى من ذلك، والإعصار برياح من 118 إلى 120 كم/سا أو أعلى من ذلك.

وأشار إلى أن منطقتنا معرضة لحالات جوية تعد متطرفة نسبياً، ومن المتوقع أن نشهدها خلال الفترات القادمة متمثلة بهطلات مطرية غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعدية إضافة إلى ظواهر جوية من حيث نشاط كبير على سرعة الرياح، والغبار المثار في بعض المناطق الداخلية.

وأضاف: إن مناطق وسط البحر الأبيض المتوسط والمناطق الغربية منها هي المناطق الأكثر عرضة لتشكل الأعاصير أما بالنسبة للمناطق الشرقية فتكون ضعيفة التأثير من حيث التشكل تكراراً وحدوثاً.



الوطن