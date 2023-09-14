إلقاء القبض على عصابة سرقت أكثر من ( 100 ) سيارة من محافظتي دمشق وريفها

وردت عدة إدعاءات من مواطنين إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة مركباتهم أثناء ركنها بالقرب من منازلهم أو بعد تغيبهم عنها لبعض الوقت.

ونتيجة البحث والمراقبة وجمع المعلومات تمكن الفرع المذكور من تحديد هوية أحد الفاعلين وتبين أنه يدعى ( أحمد ، أ.ح ) وهو متزعم هذه العصابة، حيث تم إلقاء القبض عليه في محلة الحميدية وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق الجرمية في السرقة وتبين وجود ( 35 ) إذاعة بحث بحقه بجرائم سرقة السيارات والمخدرات والتزوير، وبالتحقيق معه أعترف بقيامه بانتحال شخصية الغير وإقدامه على تشكيل عصابة تمتهن سرقة السيارات العامة والخاصة من محافظتي دمشق وريفها بعد استخدامهم مفاتيح مطابقة ومن ثم نقلها وتوصيلها ثم بيعها في محافظات أخرى وتقاسم الأموال فيما بينهم بالاشتراك مع المدعوين ( محمد ، ع ) و(خالد ، ع ) و( أحمد ، ل ) و( رفعات ، ل ) و(أحمد ، ح ) و( معتصم ، ق) و( وائل ، ل) و( محمد ، ص) والمدعوتين ( سناء ، ح) و( فاديا ، أ ) والذين تم إلقاء القبض عليهم جميعاً في عدة محلات ضمن محافظتي دمشق وريفها واعترفوا بما نُسب أليهم، وبأقدامهم على سرقة أكثر من ( 100 ) سيارة خاصة وعامة من محافظتي دمشق وريفها وقيامهم بعمليات التوصيل إلى محافظات أخرى لقاء المنفعة المادية، كما أعترف المدعو ( أحمد ، أ. ح ) بقيامه بتحويل الأموال العائدة له من بيع السيارات المسروقة إلى إحدى الدول العربية بطريقة غير مشروعة وقيامه بعدة استثمارات صناعية وتجارية هناك، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهم بجرائم ( السرقة ، السلب ، التزوير ، حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة )

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص

وزارة_الداخلية_السورية