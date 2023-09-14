اليابان تحذر روسيا من أي "انتهاك" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

حذّرت اليابان الخميس من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة، وذلك عقب القمّة التي جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وقال وزير الخارجية الياباني الجديد يوكو كاميكاوا للصحافيين إنّ بلاده "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما بسبب "احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أشاد خلال اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي "بتعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلاً" بين البلدين، وقال إنّه يرى "إمكانات" للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والبالستية.

كما تطرّق الرئيس الروسي إلى إمكانية أن تقدّم موسكو لبيونغ يانغ يد المساعدة في تصنيع أقمار اصطناعية، بعد أن فشلت كوريا الشمالية مرتين مؤخراً في وضع قمر اصطناعي للتجسّس العسكري في مداره.