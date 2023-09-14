فرنسا تعلن إطلاق سراح مواطنها المحتجز في النيجر

أعلنت فرنسا الخميس، إطلاق سراح مواطنها ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 أيلول/سبتمبر.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء توقيف جوليان ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.

وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة "فرانس برس" الخميس، أنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.

وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أطاح بالرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.

ووقفت باريس التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.