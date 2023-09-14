الجيش الليبي يبدأ عملية إخلاء عاجلة في درنة

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام بوزريبة، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الليبية بدأت بإخلاء مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

وقال بوزريبة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة درنة، إن وزارة الداخلية شكلت غرفة عمليات أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإدارة الأزمة وانتشال الضحايا بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية.

وأشار الوزير الليبي إلى أن عدد البلاغات عن المفقودين وصل إلى 2513 منها 103 خارج نطاق درنة وهي في تزايد.

وتشير التوقعات إلى أن عدد القتلى في مدينة درنة قد يصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفاً، استناداً إلى عدد الأحياء التي دمرتها الفيضانات، وفقا لما أفاد به رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لقناة "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح إلى إجراء عملية إخلاء عاجلة خاصة للنساء والأطفال وكبار السن في درنة، إثر مخاطر بيئية متوقعة ناجمة عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب والمياه الجوفية، وتحلل جثث ضحايا الفيضانات الموجودة تحت الأنقاض.