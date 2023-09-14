ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2946 شخصاً

أعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2946 قتيلاً و 5674 جريحاً حتى الآن في حصيلة جديدة غير نهائية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الداخلية قولها في بيان: “إن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ لغاية اليوم 2946 شخصاً، تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصاً”.

وكانت حصيلة سابقة نشرت أمس لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر السبت الماضي أشارت إلى وفاة 2901 شخصاً وإصابة 5530.