القوات الروسية تدمر 11 مسيرة و5 زوارق أوكرانية فوق القرم وفي البحر الأسود

14-09-2023

القوات الروسية تدمر 11 مسيرة و5 زوارق أوكرانية فوق القرم وفي البحر الأسود

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف داخل أراضي جمهورية القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم، كان سيستهدف منشآت فيها وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة”.

كما أعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت صباح اليوم مهاجمة السفينة الحربية سيرغي كوتوف التابعة لأسطول البحر الأسود.

وتحاول قوات كييف استهداف منشآت ومرافق مدنية تقع في المناطق الحدودية في كل من جمهورية القرم ومقاطعات بريانسكي وكورسك وبيلغورود.

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