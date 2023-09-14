القوات الروسية تدمر 11 مسيرة و5 زوارق أوكرانية فوق القرم وفي البحر الأسود

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف داخل أراضي جمهورية القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم، كان سيستهدف منشآت فيها وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة”.

كما أعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت صباح اليوم مهاجمة السفينة الحربية سيرغي كوتوف التابعة لأسطول البحر الأسود.

وتحاول قوات كييف استهداف منشآت ومرافق مدنية تقع في المناطق الحدودية في كل من جمهورية القرم ومقاطعات بريانسكي وكورسك وبيلغورود.