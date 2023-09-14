وزير الصناعة : 1400عامل من العمالة الفائضة سيتم توزيعهم على الجهات العامة

بين وزير الصناعة الدكتور عبدالقادر جوخدار أن عدد العمالة الفائضة الموجودة في المعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة التابعة لوزارة الصناعة يقدر بحوالي 1400 عاملاَ.

وأشار الوزير أنه سيتم العمل على معالجة أوضاع العمالة الفائضة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم نقل وندب الفائض من العاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.



وتعرضت عشرات الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والموزعة في جميع المحافظات السورية إلى تدمير ممنهج من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وأدت إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.



هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على معالجة أوضاع العمالة الفائضة التابعة للمعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة التابعة لوزارة الصناعة.

الثورة