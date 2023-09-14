أكثر من 1700 طفل أجرى اختبار المسح السمعي للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة

14-09-2023

أكثر من 1700 طفل أجرى اختبار المسح السمعي للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة

كشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في  وزار الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي أن 1783 طفلاً حديث الولادة، أقل من عمر الشهر، أجري لهم اختبار المسح السمعي منذ إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة حتى الآن.

وأشارت الطرابيشي إلى أن 20 طفلاً منهم لم يجتازوا الاختبار، وتم تحويلهم إلى مراكز الاستقصاء لإجراء اختبارات إضافية، موضحةً أن أبرز الحالات التي لم تجتز الاختبار بسبب قبولات الحواضن أو دخول الوليد للعناية المشددة.

سانا

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