ارتفاع رسم تسجيل «الموازي» في الكليات الطبية والهندسات

كشفت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي نور حبوب أن جميع أنواع المفاضلات تعلن اليوم ليصار إلى بدء التسجيل عليها إلكترونياً أو عبر المراكز المخصصة في مختلف الجامعات اعتباراً من الأحد 17 الشهر، مؤكدة أنه لا إلغاء للمراكز على الإطلاق بحيث ستكون داعمة للطلبة في حال عدم تمكنهم من التقدم بشكل مستقل.

وبينت حبوب أنه تم اتخاذ كل التجهيزات والمستلزمات ضمن 80 مركزاً مخصصاً لاستقبال طلبات الطلبة بمختلف أنواع المفاضلات، علماً أنه يحق لكل طالب التقدم في الفرع العلمي التسجيل على 120 رغبة على الأكثر في بطاقة المفاضلة، منها 35 رغبة للمفاضلة العامة، و25 رغبة لمفاضلة التعليم الموازي، كما يتاح له التسجيل على 20 رغبة لمنح الجامعات الخاصة، و40 رغبة للكليات الطبية بالجامعات الخاصة، ويحق للطالب أن يدون رغبة واحدة أو أكثر، وأن يختار نوعاً واحداً من القبولات أو أكثر، على أن يرتب رغباته بالطريقة التي يراها مناسبة.

وفيما يخص الفرع الأدبي يحق للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة 60 رغبة على الأكثر، منها 25 رغبة للمفاضلة العامة، و20 رغبة لمفاضلة التعليم الموازي، و15 رغبة لمفاضلة منح الجامعات الخاصة، وأيضاً يمكن للطالب أن يدون رغبة واحدة أو أكثر، وأن يختار نوعاً واحداً من القبولات أو أكثر ويرتب بالطريقة التي يراها مناسبة.

ونوهت حبوب بأن الوزارة وجهت تعميماً إلى الجامعات يقضي بضرورة إرشاد الطلبة وتقديم مختلف المعلومات اللازمة لهم عند تسجيل الرغبات، علماً أنه يحق للطالب إجراء أكثر من تعديل على التسجيل سواء بشكل إلكتروني أم ضمن المراكز المخصصة، مؤكداً أن هدف المفاضلة الإلكترونية التخفيف من الروتين وتبسيط الإجراءات على الطالب إضافة إلى تخفيف العبء والازدحام على مراكز التسجيل.

و من المقرر أن تصدر اليوم الرسوم الجديدة للتسجيل في التعليم الموازي ضمن المفاضلة لتصبح الرسوم في الكليات الطبية بـ1.2 مليون ليرة، والهندسات 900 ألف ليرة، والزراعة والطب البيطري 700 ألف ليرة، على أن تصبح باقي الرسوم في الكليات بـ500 ألف ليرة، وبذلك تكون الرسوم ازدادت للضعف.

ويشار إلى أن مفاضلات القبول الجامعي لهذا العام ستكون ضمن بطاقة واحدة «العام والموازي ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية في الجامعات الخاصة»، وسيتم اعتماد آلية الدفع الإلكتروني لاستيفاء رسوم المفاضلة، حيث يمكن للطالب عبر جواله إجراء هذا الأمر وتحويل الأموال بطريقة الدفع الإلكتروني إلى رقم الحساب التابع لوزارة التعليم العالي.

وكانت أكدت وزارة التعليم العالي أن العام الحالي شهد زيادة في عدد الناجحين في الفرعين العلمي والأدبي مقارنة مع العام الماضي، وكذلك زيادة ملموسة في العلامات المرتفعة ولاسيما الشرائح العليا فوق الـ230، وأيضاً زيادة في الشريحة ما بين الـ220 والـ230.



الوطن

