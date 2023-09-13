ليبيا: ارتفاع حصيلة العاصفة "دانيال" إلى 5300 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة "دانيال" التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي، إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في درنة من جراء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.

وأكد تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا

وأعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور في ليبيا، الثلاثاء، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، بحسب ما أعلنته منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك".

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصلحة الطرق والجسور تأكيدها رصد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة، لافتة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ 90 هكتارًا، مشددة أيضًا على أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

بدوره، قال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الحسين سويدان، إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد "انهارت بشكل كامل جراء الإعصار"، موضحا أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ حوالي "300 مليون دينار" (نحو 67 مليون دولار).

وتحولت أحياء درنة، التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة، لحطام بعد أن جرفت السيول المباني، فيما انقلبت سيارات على جوانب الطرق المغطاة بالطين والركام، واقتُلعت أشجار من جذورها، وباتت المنازل مهجورة وتغمرها المياه بعد انهيار سدود بالمنطقة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان: "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى حاليا، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، وأن عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".

وقال الدكتور عبدالونيس عاشور، وهو صاحب دراسة حول واقع السدود في درنة، في تصريحات أدلى بها لـ"قناة المسار" المحلية، إن كميات الأمطار التي هطلت على درنة جراء العاصفة دانيال، وصلت إلى 400 ملم وهي كمية فاقت كل التوقعات والدراسات.

وأضاف عاشور أن مساحة حوض وادي درنة تبلغ 570 كيلومترا مربعا، وهو يقسم المدينة إلى قسمين.

وهذه المساحة الكبيرة للوادي ربما تبرر حجم ما استطاعت السيول أن تجرفه من مبان وأحياء بكاملها.

وقال عاشور إن طول حوض سد درنة 70 كم وعرضه 8 كم والأمطار ملأت الحوض بالكامل، مشيرا إلى أنه أجرى دراسة للوقوف على وضع السد عام 2002، بينت أن الوضع سيكون كارثيا إذا لم تتم صيانته.

وأوضح أن كميات الأمطار التي سقطت خلال العاصفة دانيال كانت أكثر من القدرة الاستيعابية للسد، فالسد مصمم لحجز 22.5 مليون متر مكعب من المياه وقد زادت الكمية ثلاثة أضعاف

ويقسم مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط ​​في شرق ليبيا نهر موسمي يتدفق من المناطق المرتفعة في اتجاه الجنوب، ونادرا ما تضرب السيول المدينة بسبب السدود الموجودة بها.

وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء متبقية من أحد السدود المنهارة على بعد 11.5 كيلومتر من المنبع في المدينة حيث يلتقي واديان نهريان وتحيط بهما الآن برك ضخمة من المياه المختلطة بالطين.

وأمكن سماع صوت في المقطع المصور يقول "كان هناك سد".

تأثيرات الإعصار "دانيال وصلت لمصر

وامتد تأثير الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا بعنف، على مدار اليومين الماضيين، إلى السواحل المصرية، أمس الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والحذر في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب تقارير مصرية، شهدت القاهرة أجواء ملبدة بالغيوم مع بداية سقوط للأمطار، فيما ضربت أجواء ضبابية وترابية الإسكندرية.

وأثرت العاصفة "دانيال" على محافظة البحر الأحمر، حيث شهدت مدينتا "راس غارب" و"الغردقة" انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بشكل مغاير وانخفاضًا للرؤية.

وأشارت التقارير إلى أن المناطق المصرية بداية من الساحل الشمالي وصولًا إلى قرى الدلتا ومدن الصعيد، واتخذت إجراءات احترازية منذ أيام خاصة مع نشر تحذيرات عبر وسائل الإعلام.

العاصفة "دانيال" تصل سواحل إسرائيل‎

وصلت إلى سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، فجر اليوم الأربعاء، العاصفة "دانيال"، التي تسببت بفيضانات كبيرة في اليونان وليبيا.

وبدأت الأمطار منذ فجر اليوم بالهطول في جميع أنحاء اسرائيل، خاصة السواحل الجنوبية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ، أنّ "العاصفة وصلت بحالة ضعيفة نسبيا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى أضرار كبيرة كما حدث في ليبيا وفي اليونان، وتنحصر العاصفة في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات محدودة في المناطق الجنوبية من البلاد".

وأضافت: "من المتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لكن حالة الطقس ستتسم بالدفء. وستكون السماء اليوم غائمة جزئيا مع هطول الأمطار أحيانا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كافة أنحاء البلاد، مع احتمالية تشكل السيول في المناطق الجنوبية والشرقية".

فيما شهدت مناطق في غزة أمطارا غزيرة مصحوبة بالغبار، جراء العاصفة، وأدت لارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وفيضانات طالت المنازل المنخفضة، وانحصرت الأضرار بممتلكات السكان، وبعض البنى التحتية في الطرقات.

ورجّحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ أن ينتهي تأثير العاصفة يوم الخميس.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

هذا وكشف خبير مائي ليبي عن معلومات صادمة توضح سبب حدوث الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية، التي تسببت بمقتل وفقدان الآلاف، وجرف أحياء بكاملها إلى البحر.