لأول مرة خلال 2023.. استهداف دورية تركية في إدلب

أكدت مصادر محلية في ريف إدلب أن مجهولين استهدفوا دورية تركية بالقرب من بلدة باتبو شمال إدلب بصاروخ RPG ما أدى إلى أعطاب آلية لهم وإصابة 4 جنود بجروح ،وتابعت المصادر أن القوات التركية طوقت المكان واستدعى تعزيزات عسكرية إضافية إلى مواقع الاستهداف.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تأمين مسير الدورية كانت بالتعاون مع مجموعات من “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” التي عملت على تفتيس كامل المنطقة دون أن تتمكن من العثور على الفاعلين.



تعتبر هذه المرة الأولى منذ عام يتم فيها استهداف دورية تركية في ريف إدلب، وكان آخر استهدف للقوات التركية منتصف العام الماضي عندها تم تفجير عبوة ناسفة بدوية تركية بالقرب من منطقة الصناعة على أطراف مدينة إدلب.

ويوجد فيمحيط محافظة إدلب 12 نقطة مراقبة تركية، تم تثبيتهم بموجب اتفاق تم توقيعه بين تركيا وروسيا، وتشهد هذه النقاط باستمرار عمليات تبديل قوات روتينية وسبق أن تعرضت الدوريات التركية في هذه المنطقة إلى استهدافات متعددة، نُسب معظمها إلى فصائل مسلحة كانت فاعلة في المنطقة قبل أن يتم تصفيتها والتحلص منها من قبل “هيئة تحرير الشام”



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