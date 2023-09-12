متمردون في مالي يعلنون الحرب على المجلس العسكري

12-09-2023

متمردون في مالي يعلنون الحرب على المجلس العسكري

أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي أنهم في "زمن حرب" مع المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عام 2020.

ودعت التنسيقية في بيانها الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، جميع سكان منطقة أزواد الشمالية إلى "الذهاب للميدان للمساهمة في المجهود الحربي".

وأَضافت التنسيقية أن هدفها هو "الدفاع عن الوطن وحمايته وبالتالي استعادة السيطرة على كامل أراضيه".

وهذه هي الوثيقة الأولى التي توقعها جماعة تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الأزوادي".

يذكر أن تنسيقية حركات أزواد تمثل تحالفا للجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق والتي تسعى للحكم الذاتي أو الاستقلال عن مالي.

 

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