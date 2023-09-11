بسبب نقص الأغطية.. سقوط طفلة بـ “ريغار” في ريف دمشق

تمكن أهالي الحجر الأسود بريف دمشق من إنقاذ طفلة (13 عاماً) سقطت في “الريغار” بحي الثورة، ظهر اليوم الاثنين.

وأكد أهالي الحي أن الطفلة سقطت في الريغار وهي في طريقها إلى منزلها بجانب فرن الجولان القديم، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خفيفة.

بدوره، أبو أمجد (الذي ساهم بإنقاذ الطفلة) أوضح أنه سارع بانتشالها من الريغار قبل أن تختنق، مؤكداً أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها التي تحدث في الحي.

وفي السياق نفسه، بيّن رئيس بلدية الحجر الأسود خالد خميس أن الريغارات مفتوحة ولا توجد أغطية لها، مؤكداً أنه قدم على مشروع لتأمين أغطية للمحافظة منذُ شهر ونصف، ولم يتم الرد بالقبول أو الرفض منها، بحسب تعبيره.

وبحسب رئيس بلدية الحجر الأسود خالد خميس، فإن عدد الريغارات في المنطقة المذكورة يبلغ 80 وجمعيها بلا أغطية.

وتم خلال السنوات الماضية تسجيل عدة حالات سرقة لأغطية الصرف الصحي “الريغارات” ليتم بيعها بمئات الألوف، بحسب تصريحات رسمية من محافظتي دمشق وريف دمشق.

أثر برس