اللاذقية: إلقاء القبض على شخص أقدم على سرقة محتويات السيارات
من خلال المتابعة والبحث عن المشبوهين وأرباب السوابق ومرتكبي جرائم السرقة تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من إلقاء القبض على المدعو ( فادي- ه) مواليد1984 وحجز سيارة نوع BMW كانت بحوزته ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وتسعون ألف ل.س ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب سبعة حوادث سرقة لمبالغ مالية من ضمن السيارات المركونة بالشوارع العامة ضمن أحياء مدينة اللاذقية نهاراً وليلاً بعد كسر زجاجها بواسطة مفك براغي وذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين والتنقل على متن السيارة المحجوزة منه بتخطيط مسبق منهم بعد مراقبة ومتابعة الأشخاص الذين يقومون بسحب مبالغ مالية من حساباتهم من البنوك والمصارف او نقل ملكية سيارات في مديرية النقل واللحاق بهم ، كما اعترف بإقدامه على ارتكابه عدة حوادث مماثلة في عدة محافظات ،حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المسروقة ضمن اللاذقية الأربعين مليون ل.س وقيامه بصرف المبالغ المالية على حاجاته الشخصية.
الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي الشركاء وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.
وزراة_الداخلية_السورية
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