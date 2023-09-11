اجتماع محتمل مع بوتين بعد أنباءٍ عن وصول رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا
غادر قطار كوري شمالي، يعتقد أنه يُقِلُّ الزعيم كيم جونغ أون، إلى روسيا لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس فلاديمير بوتين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الإثنين.
وذكرت صحيفة "تشوسون إلبو"، نقلاً عن مصادر حكومية كورية جنوبية، أن القطار غادر العاصمة بيونغ يانغ، مساء الأحد، وأن اجتماع كيم وبوتين قد يُعقد صباح الثلاثاء.
كما نشرت وكالة أنباء "يونهاب" وبعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأخرى تقارير مماثلة.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤولين روس قولهم إن كيم ربما في طريقه إلى روسيا على متن قطاره الشخصي.
★تبادل الإمدادات العسكرية والطاقة والغذاء★
ونشر مسؤولون أمريكيون معلومات استخباراتية، الأسبوع الماضي، تفيد بأن كوريا الشمالية وروسيا ترتبان لاجتماع بين بوتين وكيم خلال الشهر الحالي في إطار توسيع نطاق تعاونهما لمواجهة التحديات المتفاقمة مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن بوتين قد يركز على تأمين إمدادات عسكرية كورية شمالية لإعادة ملء احتياطيات بلاده العسكرية، وممارسة مزيدٍ من الضغوط على الغرب لمواصلة المفاوضات وسط مخاوف بشأن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا.
في المقابل، قد يسعى كيم للحصول على مساعدات في مجالي الطاقة والغذاء من موسكو، والتي تشتد حاجة بلاده إليها، إضافة لتكنولوجيات الأسلحة المتقدمة المتعلقة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وغواصات الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية، والأقمار الاصطناعية المخصصة للاستطلاع العسكري، بحسب محللين.
وبعد علاقة معقدة ومتوترة لعقود، بدأت روسيا وكوريا الشمالية مرحلة تقارب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022.
وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية منذ العام الماضي بتزويد روسيا بأسلحة، ومن بينها قذائف مدفعية بيعت لمجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، ونفى المسؤولون الروس والكوريون الشماليون هذه الادعاءات.
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