نحو 168 ألف بيت بلاستيكي مُستثمر وفق الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024

يبلغ عدد البيوت المحمية المنتجة 167969 بيتاً منها 99730 بيتاً تزرع بالبندورة بمساحة 3975 هكتاراً، ويقدر إنتاجها بـ 367 ألف طن، بينما يزرع 13997 بيتاً بالخيار بمساحة 557 هكتاراً يقدر إنتاجها بـ 42 ألف طن.

وحسب الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024 يبلغ عدد البيوت التي تزرع بالفليفلة 15166 بمساحة 607 هكتارات وبتقدير إنتاج 30 ألف طن، بينما يقدر إنتاج البيوت التي تزرع بالباذنجان والبالغة 13522 بيتاً بنحو 53 ألف طن، و1733 بيتاً تزرع بالكوسا تنتج 4528 طناً.

وتنتج البيوت البلاستيكية التي تزرع بالفريز والبالغ عددها 17544 بيتاُ نحو 17 ألف طن، إضافة إلى 6200 بيت محمي تزرع بمحاصيل أخرى كالموز ونباتات الزينة وغيرها.