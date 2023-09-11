جريمة قـتل في قرية سنيدة في منطقة سلمية بحماة وتوقيف القـاتل

11-09-2023

جريمة قـتل في قرية سنيدة في منطقة سلمية بحماة وتوقيف القـاتل

بتاريخ 9/9/2023م أخبر مركز شرطة سلمية الخارجي في حماة بدخول امرأة تدعى (انعام . ر) تولد ١٩٧٤ إلى أحد المشافي مفارقة الحياة اثر تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة في الرقبة ، وذلك ضمن منزلها الكائن في قرية سنيدة بريف المنطقة. 

ونتيجة المتابعة والتحري تم إلقاء القبض على الـ.ـقاتل وهو المدعو (عبد المحسن . س) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـ.ـتل المغدورة باستخدام نصل سكين، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم مصادرة أداة الجـريمة ومازالت التحقيقات مستمرة ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.


وزراة_الداخلية_السورية

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