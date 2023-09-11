رفع تسعيرة المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي بدمشق
أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات، وفق أسعار الوقود والمنتجات الجديدة.
وبموجب قرار الأسعار الجديدة، وصل سعر كيلو المسبحة "حمص ناعم مع طحينة" إلى 24 ألف ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ11 ألف ليرة، والفول المسلوق بـ11 ألف ليرة.
وحدد قرار اللجنة سعر قرص الفلافل بـ250 ليرة، وسندويش الفلافل بين 4000 لل 5500 ليرة سورية. كما طاول الغلاء سندويشات الهمبرغر والدجاج والمشروبات بالمطاعم والمقاهي.
وبالنسبة إلى أسعار المعجنات أصبح سعر قرص الجبنة والزعتر و المحمرة بـ 1300 ليرة، قشقوان و قشقوان بمحمرة و قشقوان بمرتديلا بـ 2500 ليرة. فيما تراوح سعر ربطة الخبز السياحي 12000 ليرة، وخبز الصمون 15 ألف ليرة، والكعك بالسمسم 25000 وكعك بدون سمسم 20000 ألف ليرة، وخبز النخالة 9 ألاف ليرة سورية.
أما الأركيلة معسل و تنباك تتراوح بين 7500 الى 9500 ليرة، وكأس الشاي بين 3500 و 4500 ليرة، وفنجان القهوة بين 3500 و 4500 ليرة
"رؤية موحدة"
وكان عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية المحامي محمد قيس رمضان أكد أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق ناقشت خلال اجتماع حضره بصفته رئيس اللجنة، ومدير التجارة الداخلية بدمشق محمد البردان وأصحاب مطاعم شعبية ومقاه وأفران سياحية وممثلين عن الجمعيات الحرفية لتعديل أسعار بعض المواد والفعاليات نتيجة تعديل أسعار المحروقات.
وأوضح "رمضان" بأن الهدف من اللقاء مع أصحاب الفعاليات هو دراسة التكلفة الحقيقية للمواد للوصول إلى رؤية موحدة لصدور القرار النهائي، لافتاً إلى أن إصدار التسعيرة بالتوافق مع أصحاب الفعاليات يؤدي إلى التزام الجميع بها
وبين "رمضان" بأن إشراك أصحاب الفعاليات باتخاذ القرار وذلك تجنباً للوقوع في الخطأ والالتزام بالتسعيرة.
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