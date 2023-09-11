ما هي الزلازل التي ضربت المغرب عبر تاريخه؟

شهد المغرب عبر التاريخ وقوع العديد من الزلازل، إذ أنه يقع في منطقة عدم استقرار زلزالياً، لانتمائه إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زلازل قوية عبر تاريخه.



وخلّف بعض تلك الزلازل آلاف الضحايا والمصابين، وخسائر مادية جسيمة، فيما لم تنتج عن أخرى أي مآسٍ أو وقوع ضحايا.



ويبقى الزلزال الذي ضرب مدينة أغادير، جنوب غربي المغرب، في ليلة 29 شباط/ فبراير عام 1960، من أعنف الزلازل في تاريخ المغرب، وأحد الزلازل المائة الأكثر تدميراً في التاريخ، بحسب الوكالة الدولية للزلازل.



وحوّل هذا الزلزال، المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد إلى ركام، مخلفاً نحو 15 ألف حالة وفاة وقرابة 25 ألف جريح، إلى جانب تشريد أكثر من 35 ألف شخص، في حين بلغت الخسائر المادية 290 مليون دولار تقريباً.



ووفقاً لصحيفة “lavieeco” المغربية الناطقة بالفرنسية، فإنّ زلزالاً قد هز ضفتي مضيق جبل طارق عام 818، بالإضافة إلى وقوع زلزالين عنيفين عام 1079، ما أدّى إلى مصرع المئات تحت الأنقاض وحدوث دمار كبير.



وشهد المغرب وقوع زلزال مدمر عام 1624، أتى على أجزاء واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس، وزلزال آخر عام 1660 ضرب مدينة مليلية وخلف ضحايا وخسائر مادية كبيرة.



وفي عام 1731، دمر زلزالان ضربا مدينة لشبونة بالبرتغال، ووصل تأثيره إلى معظم المدن الساحلية المغربية ما أدى إلى دمار أجزاء واسعة منها.



وفي عام 1792 ضرب زلزال عنيف ضرب مليلية مجدداً ودمر عدداً من أحيائها، ووقعت وعانت المدينة من هزات أرضية عام 1848، ما أدّى إلى وقوع خسائر فادحة في العمران وسقوط ضحايا.



وفي كانون الثاني/ يناير عام 1909، دمرت هزات أرضية أحياء عديدة في إحدى ضواحي تطوان، بالإضافة إلى سقوط 100 ضحية بين وفيات وجرحى.



واستفاق سكان إقليم الحسيمة (شمال شرقي البلاد) عام 2004 على زلزال عنيف بلغت قوته 5.2 درجات على سلم ريختر وخلّف ما يزيد على 862 حالة وفاة، وجرح نحو 629 آخرين، إضافة إلى تشريد أكثر من 51 ألف شخص، ويعدّ ثاني زلزال مدمر يشهده المغرب.



يشار إلى أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة الماضي إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً بينهم 1404 جروحهم خطيرة.