تأخر رسائل الغاز بسبب صيانة وحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص

عادت رسائل استلام أسطوانات الغاز المنزلي لتتأخر بالوصول إلى أكثر من 70 يوم، بعدما كانت الوعود بأن تنخفض إلى ما يقارب 40 يوماً الأمر الذي اشتكى منه عدد من سكان مدينة حمص وخاصة بعد ارتفاع سعر أسطوانة الغـاز في السوق السوداء إلى أكثر من 150 ألف ليرة.

وقال عدد من المشتكين “فوجئنا بتأخر رسالة استلام الغـاز إذ كانت تصل خلال فترة تتراوح ببين 50 – 60 يوماً وعند مراجعة المعتمدين أخبرونا أن التأخر من قسم الغاز بالمصفاة التابع لمحروقات علماً أنهم سددوا ما يترتب عليهم من ثمن أسطوانات وبانتظار وصول رسالة استلام الكمية”.

وأوضح المشتكون أنه ليس لديهم القدرة على شراء أسطوانة غاز من السوق السوداء والتي وصل سعرها إلى نحو 150 ألف ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن الأسطوانة لا تكفي العائلة 40 يوماً في حال الاقتصاد في استخدام الغاز ما يضطرهم إلى تعبئة غاز سفاري أو شراء أسطوانة في حال الحاجة الماسة.

وفي رده على الشكوى، بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في حمص المهندس عمار داغستاني أن أسباب تأخر رسائل استلام أسطوانة الغـاز هو إجراء أعمال الصيانة في وحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص وانخفاض الكميات الواردة، موضحاً أن الإنتاج انخفض إلى 3 آلاف أسطوانة يومياً ما انعكس سلباً على مدة ووصول الرسائل بين 60 – 70 يوم

وأكد داغستاني أن مدة الاستلام ستخفض تدريجياً خلال أسبوعين بعد ما تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في ووحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص، إضافة إلى تحسن التوريدات مبيناً أن الإنتاج حالياً ما يقارب 10 آلاف أسطوانة يومياً.

وهنا أشار داغستاني إلى أن عملية صيانة واستبدال صمامات أسطوانات الغـاز بمعدل نحو 300 صمام سيسهم في توافر فوارغ للتعبئة ما سينعكس إيجاباً على مدة وصول رسائل الاستلام، موضحاً أنه تم حتى تاريخه تم استبدال نحو 27 ألف صمام.

أثر برس