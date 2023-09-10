قتلوا شقيقهم في دير الزور بسبب خلافات على الارث

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دير الزور حول قيام ذوي المتوفي (علي . م ) بنقل جثـ.ـته ليلاً

عبر النهر إلى المدينة ودفنها سراً دون إعلام الجهات المختصة مما أثار الشكوك حولهم.

تم استخراج الجثـة أصولاً وبالكشف الطبي عليها وفحصها تبين أنها مصابة بطلق ناري في الوجه

وتم توقيف شقيقة المغدور (مروة . م) بعد الاشتباه بضلوعها بالجـ.ـريمة، وبالتحقيق معها اعترفت بوجود خلافات عائلية بين المغدور وذويه بسبب قيامهم بتزوير وكالات لبيع منشأة سياحية لوالدهم المتوفى دون علمه أو موافقته بالاشتراك مع زوج شقيقتها المدعو (مثنى . ج) وبالتعاون مع محامي متواري قام بتنظيم وكالة تخولها بيع المنشأة والبصم دون علمه.

تم توقيف المدعو (مثنى) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالتنسيق مع شقيقه (علي . ج) على نقل جـ.ـثة المغدور ودفنها سراً دون إعلام السلطات كي لا يفتضح أمرهم حيث حصل شجار قبيل وفاة المغدور بسبب عقد البيع المزور للمنشأة السياحية وتطور الشجار إلى إطلاق نار أدى لمقـ.ـتل المغدور .

مازالت الأبحاث مستمرة عن باقي المتورطين بالجريمـ.ـة والمحامي المتواري وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة_الداخلية_السورية