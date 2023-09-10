اليوم العالمي لمحاربة الانتحار

يحتفل العالم اليوم 10 أيلول باليوم العالمي لمحاربة الانتحار، تحت شعار "إحياء الأمل عن طريق العمل"، بهدف إذكاء الوعي بإمكانية منع الانتحار، وأطلق هذا اليوم للمرة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لمنع الانتحار عام 2003.

ويأتي الانتحار في المركز الرابع بين أسباب الوفاة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى أن أكثر من 700 ألف شخص في العالم يموتون كل عام بسبب الانتحار.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي حول هذا الموضوع عام 2014، بعنوان "منع الانتحار: ضرورة عالمية"، مشيرة إلى جعل قضية محاربة ومنع الانتحار حول العالم، من أعلى الأولويات لدى المنظمة، في مواجهة أرقام "مرعبة" بواقع شخص يقتل نفسه كل 40 ثانية، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية عام 2022.

وأكدت المنظمة أن معدلات الانتحار سجلت انخفاضاً خلال العشرين سنة من عام 2000 إلى عام 2019، حيث تراجع معدلها العالمي بنسبة 36%، وتراوحت نسبة الانخفاض إلى 17% في إقليم الشرق المتوسط، و47% في إقليم أوروبا، و49% في إقليم غرب المحيط الهادئ.

يذكر، أن عام 2020 كان الأعلى في عدد حالات الانتحار المسجلة في سورية، التي بلغت 197 حالة، في حين سُجلت 175 حالة انتحار في عام 2022، و166 عام 2021.

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