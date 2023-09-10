10-09-2023
5 آلاف ليرة (تكلفة نقل) لضخ 50 ليترا من مازوت
أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قرارا حددت بموجبه أجور ضخ مادة المازوت من سيارات التوزيع إلى خزانات المستهلكين بـ 100 ليرة للتر الواحد (أجرة بدل نقل).
وبهذا القرار تصبح أجرة تعبية 50 ليترا من مازوت التدفئة 5 آلاف ليرة، علما أن تكلفة الليتر الواحد من المازوت حددت بـ 2000 ليرة سورية.
وحدد القرار أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى المنشآت الصناعية بـ 100 ليرة، أما أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى الأفران المنتجة للخبز التمويني المدعوم بـ 50 ليرة لليتر الواحد.
الوطن
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