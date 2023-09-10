قسم  شرطة سلمية الخارجي يلقي القبض على جامع أموال

تمكن قسم شرطة سلمية من إلقاء القبض على جامع أموال بالاحتيال على المواطنين، إذ ادعى عدد من مواطني مدينة سلمية، وأغلبهم من حي الكريم في غربي سليمة، أن أحد المواطنين احتال عليهم من خلال جمع الأموال والذهب، مابلغت قيمته نحو 1.5 مليار ليرة بحجة تشغيلها بأرباح كبيرة تعود عليهم، وإيهامهم بأن مبالغهم ستتضاعف خلال فترة قصيرة.

كما كان المقبوض عليه يدعي أنه يستطيع حل مشكلات المواطنين وإطلاق سراح الموقوقين بجنح وجرائم مختلفة مقابل مبالغ كبيرة من الأموال.



وبعد الرصد والمتابعة تمكن قسم شرطة سلمية الخارجي من القبض عليه وإحالته موجوداً إلى القضاء.