الجيش اللبناني ينذر “بالأسوأ” على الحدود مع سورية

صرح جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، بأن قوات الجيش تبذل أقصى جهدها لمنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي عبر الحدود، محذراً في الوقت نفسه من تفاقم الأوضاع في المستقبل القريب.

يبدو أن تلك التصريحات تشير إلى الحدود مع سورية وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء العالم العربي.



وألقى عون هذا البيان خلال حفل في منطقة جرود عرسال في شمال شرقي لبنان، حيث قال : “نحن نواجه تحديات كبيرة هنا على طول الحدود، سواء بسبب الجغرافيا الصعبة في هذه المنطقة أو بسبب نقص الامكانيات، لكن قواتنا العسكرية تعمل بجدية كبيرة لحماية الحدود ومنع التهريب والنزوح غير الشرعي”.

من جانبه، قال عصام شرف الدين، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لوكالة أنباء العالم العربي، إن ما يجري حالياً من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سورية، يمثل نزوحاً اقتصادياً بأعداد كبيرة جداً. وأضاف : “لقد تم اعتقال حوالي 8000 سوري حاولوا دخول الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، وهناك العديد من الآخرين الذين دخلوا ولا نعلم العدد الحقيقي لهم”.

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