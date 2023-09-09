بذوره تدخل في صناعة الطحينة وأكثر الحلويات.. زراعة السمسم إلى تحسن

يحرص عدد من فلاحي محافظة درعا على زراعة محصول السمسم في كل موسم لما له من مردود جيد، حيث اتقنوا عملياته الزراعية وبعضهم يزرعه بعلاً والبعض الآخر يزرعه مروياّ ويطبق عليه طرق الري الحديث.

وأوضح المهندس بسام الحشيش مدير زراعة درعا، أن السمسم من المحاصيل الزيتية وتتم زراعته في معظم مناطق درعا وحسب رغبة الفلاحين والخطة الإنتاجية الزراعية المقررة للمحافظة، لافتاً إلى أن المساحة المنفذة منه للموسم الجاري تبلغ ٣٦٢ هكتاراً بنسبة تنفيذ ٧١٪ من المخطط البالغ ٥١١ هكتاراً.

مدير الزراعة، بيّن أن هناك مردوداً جيداً من زراعة السمسم لكونه يعتبر من أشهر أنواع البذور التي تدخل في صناعة الكثير من أنواع الحلويات، كما تصنع منه الطحينة التي تدخل في العديد من أطباق موائد الطعام الرئيسة.

ومن جهته ذكر المهندس محمد الشحادات رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة، أن زراعة السمسم الذي يعد من المحاصيل البعلية تراجعت إلى حد ما خلال الفترة الماضية بسبب قلة الهطلات المطرية، لكن المساحات المزروعة به عادت لتزداد مؤخراً، حيث يزرعه عدد من الفلاحين مروياً ويطبقون عليه الري الحديث، ومنهم من يقوم بزراعته عقب محصول الفول الشتوي، حيث تكون التربة غنية بالمواد الكفيلة بدعم نموه وارتفاع مردوده الاقتصادي من المساحة المزروعة.

وأشار الشحادات إلى أنه يجري تقديم الإرشادات الزراعية الضرورية والمطلوبة حول كيفية رعاية المحصول، علماً أنه يطبق عليه برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي قد تصيبه، ولا سيما فراشة السمسم التي تعد من أهم الآفات الزراعية التي تصيبه.

تشرين