دعوة لتحديد السعر من خلال قانون العرض

09-09-2023

دعوة لتحديد السعر من خلال قانون العرض

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان تحديد السعر من خلال قانون العرض والطلب يؤدي لزيادة الإنتاج و إنخفاض الأسعار لان أي زيادة بسعر أو بأرباح أي بضاعة وطنية أو مستوردة سوف يؤدي لتوجه الكثير من التجار إلى المتاجرة بها، و هذا ما يجعل هنالك زيادة بالعرض مقارنة بحجم الطلب و معه عودة الأسعار للإنخفاض بفعل المنافسة.

خزام اعتبر في منشور له على فيس بوك ان أي بضاعة وطنية تعطي أرباح عالية فإن المنتجين سوف يتوجهون لتصنيعها للحصول على الأرباح و تشغيلها بالتوسع الصناعي لزيادة الإنتاج الذي يؤدي لزيادة العرض و معه تلقائياً تنخفض الأسعار.

خزام شدد في تدوينته أن أي تدخل سلبي من قبل التموين بتحديد الأسعار خارج القانون الأزلي لجميع أسواق العالم و هو العرض والطلب فإن النتيجة الحتمية هي تراجع الإنتاج و إرتفاع الأسعار.

وتابع : تكلفة إنتاج كرتونة البيض 1,800 غرام هي 50,000 ليرة و سعر التموين 45,000 ليرة، وبهذه الطريقة يتم تدمير قطاع الدواجن عن سابق الإصرار والترصد منذ سنوات بدلاً من منع إحتكار تاجر العلف المتسبب بالأزمة الغذائية.

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