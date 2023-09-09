سوريا.. ما هي الحقائق الديموغرافية؟

حسني محلي:

بعد الفشل في محادثاته في سوتشي مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في سوريا، أدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتصريحات تهدف إلى التأكيد على جهود تركيا في البحث عن حلاً للأزمة السورية يعتمد على العوامل الديمغرافية لضمان استقرار الأراضي السورية. وناشد الأطراف الإقليمية والدولية ذات التأثير في الملف السوري أن تتبنى موقفًا مشابهًا.

وفي عودته من سوتشي، تحدث إردوغان إلى وسائل الإعلام التركية المرافقة له، حيث أشار إلى أن الرئيس بوتين لم يناقش معه بالتحديد الأحداث الأخيرة في دير الزور. هذا الأمر دفعه لشرح وجهة نظر تركيا بشكل موجز. أبلغ بأن القوى العربية القتالية التي تتصدى لوحدات حماية الشعب الكردية تعزز باستمرار قوتها بسبب دفاعها عن أرضها وسيادتها. وأكد أن هذه الأرض يجب أن تظل تحت سيطرة العشائر العربية، وهي تعتبر شريفة لأنها تقف ضد الإرهاب. تم التواصل مع واشنطن لمشاركتها في هذا الموقف، لأن دعم الإرهاب يشكل تهديدًا لأمن سوريا والعراق واستقرارهما، ويستهدف وحدة الدولتين وسيادتهما.



تلك التصريحات تعكس موقف إردوغان القائم منذ فترة طويلة تجاه الأزمة السورية. تركيا تبدي اهتمامًا بالعوامل الديمغرافية في سوريا، وقد أدت هذه القضية إلى توترات مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى، مثل روسيا وإيران. يبدو أن تصريحات إردوغان تتواجد بالقرب من موقف الولايات المتحدة التي تدعم وحدات حماية الشعب الكردية. تعتبر تلك التصريحات جزءًا من الحديث عن تقسيم سوريا والتأثير على توزيع القوى في المنطقة بما يتناسب مع المصالح الإقليمية والدولية المتعددة.

يجب مراعاة أن هذا الحديث يعكس مواقف إردوغان السابقة ومساعيه لدعم التركمان في سوريا ومطالبه بإقامة كيان تركماني في الشمال السوري. يجب الانتباه أيضًا إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق محادثات دبلوماسية تستمر، والتي قد تشمل لقاءات محتملة بين إردوغان وبوتين بمشاركة زعماء دول آخرين. هذا يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويزيد من التوتر في المنطقة.



يمكننا القول إن تصريحات الرئيس التركي إردوغان تظهر حاجة الدول إلى توجيه جهود دبلوماسية لحل الأزمة السورية بشكل شامل ومستدام. هذه التصريحات تسلط الضوء على تعقيدات الوضع في سوريا وتداخل المصالح الإقليمية والدولية المختلفة في المنطقة.

لحل الأزمة السورية بشكل ناجح، يجب أن تشمل الجهود الدبلوماسية تواصلًا فعّالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الإقليمية والدول الكبرى. ينبغي أن تسعى هذه الجهود إلى تحقيق التوافق والحوار بين الأطراف المختلفة، وتحديد المصالح المشتركة والمساحة للحلول التي تلبي احتياجات الشعب السوري وتضمن استقرار المنطقة.



إضافة إلى ذلك، يجب أن تعترف الدول بأهمية العوامل الديمغرافية والثقافية في سوريا وضمان حقوق جميع المجموعات السكانية في البلاد. يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع التمييز والتهميش وتعزيز الحوار والتعايش بين مختلف المكونات السكانية.

في النهاية، يجب أن تتعاون الدول لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا بدلاً من تصعيد التوترات والتصريحات المثيرة للجدل. الحل الوحيد الناجح سيكون حلاً سياسيًا يشمل جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره حقوق ومصالح جميع السوريين.

الميادين بتصرف