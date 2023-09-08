08-09-2023
إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعات بلاستيكية لدائنية للاستخدامات الغذائية
منحت هيئة الاستثمار السورية بكلفة تقديرية تبلغ / 7.2/ مليار ليرة سوريةوطاقة انتاجية 2700 طن سنوياً للعبوات و100 طن سنوياً لمستلزمات المطبخ مصنعة بطريقة الحقن بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.
المشروع يقوم على صناعة منتجات بلاستيكية لدائنيه (عبوات) لحفظ الأطعمة بطريقة التفريغ ومستلزمات المطبخ مصنعة بطريقة الحقن (ملاعق –شوك- سكاكين ) في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا .
ويهدف المشروع إلى تقديم منتجات منخفضة التكلفة، متينة وخفيفة الوزن وغير قابلة للكسر ومقاومة للماء والمواد الكيميائيّة، ويمكن استخدامها للعديد من الأغراض المنزليّة والتجارية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع 79 فرصة عمل.
الثورة
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