تسعيرة العنب العصيري تنال رضا مزارعي السويداء

أبدى مزارعو العنب العصيري في السويداء، رضاهم عن التسعيرة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، البالغة 2500 ليرة لكيلو العنب المراد تسويقه إلى الشركة السورية لتصنيع العنب في المحافظة، لكونها جاءت منصفة لهم خلافاً للتسعيرة التأشيرية المجحفة التي اقترحتها اللجنة الزراعية الفرعية في السويداء التي لا يتجاوز سقفها 1450 ليرة.

وفي هذا السياق أشار مدير الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء المهندس فادي شقير إلى أن تسعيرة العنب المراد تسويقه للمعمل التي حددتها اللجنة الاقتصادية جيدة وتغطي تكاليف الإنتاج، وستشكل حافزاً عند الفلاحين لتوريد منتجهم إلى المعمل.

ولفت شقير إلى أن خطة المعمل هذا الموسم هي 8 آلاف طن، وتم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم العنب.

منوهاً إلى أن موسم تسويق العنب لم يبدأ لتاريخه، طبعاً هذا يتوقف على درجة حلاوة العنب، فمع بداية الأسبوع القادم ستقوم الشركة بأخذ عينات لتحليلها ومعرفة درجة الحلاوة وبناء عليها يتم تحديد موعد استجرار العنب العصيري من الفلاحين.

وفي السياق ذاته أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء تكليفاً طلال الشوفي بأن تعديل التسعيرة من اللجنة الاقتصادية جاء منصفاً للفلاحين، ولاسيما أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج المترتبة عليهم، بدءاً من التقليم وانتهاء بنقل المحصول إلى أرض المعمل، فالمعمل يعد البوابة التسويقية الوحيدة على ساحة المحافظة أمام مزارعي العنب، الذي اغلبيتهم يسوقون إنتاجهم في الأسواق المحلية.

يشار إلى أنه سبق وأن قامت ومنذ عدة أيام بنشر تقرير عن التسعيرة التأشيرية غير المنصفة للفلاحين والتي أثارت حينها امتعاض مزارعي العنب، كونها غير مجدية ولا تتوافق على الإطلاق مع تكاليف الإنتاج.



غلوبال نيوز