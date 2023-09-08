وزير الخارجية التركي : ما يحدث في دير الزور هي البداية فقط!

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوضع في شرقي سورية يشكل مصدر قلق كبير، ويجب التنبه إلى أن هذه النزاعات تمثل مجرد بداية لمشكلة أكبر قد تتفاقم في المستقبل.

وفي إطار المؤتمر الصحفي الذي عُقد برفقة أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أشار فيدان إلى ضرورة عدم التصوير الخاطئ لتنظيم “واي بي جي” الإرهابي على أنه قوة شرعية. وأكد أن الاشتباكات الجارية في دير الزور لا تمثل سوى البداية فقط.

وجه وزير الخارجية التركي أيضًا نصيحة إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب عن ضرورة وضع حد لسياستها التي تستهدف العرب في سورية، مشيرًا إلى أن “واي بي جي” الإرهابي قد انتهك الأراضي العربية وسيطر عليها.

الاشتباكات تجري في محافظة دير الزور منذ يوم الأحد، حيث تم توقيف قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ “أبو خولة”، في مدينة الحسكة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المناطق المجاورة لحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي.

ويجدر بالذكر أن هذه المنطقة تستضيف قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

يجمع مجلس دير الزور العسكري، الذي يتبع لقوات سورية الديمقراطية، بين مقاتلين محليين ويتولى مسؤولية الأمن في المناطق التي تم استعادتها من “داعش” في دير الزور.

وتتكون “قسد” المدعومة من واشنطن من فصائل كردية وعربية، وتنشط على الضفة الشرقية لنهر الفرات في المحافظة.

تتولى الإدارة الذاتية الكردية و”قسد” إدارة المناطق التي يسيطران عليها من خلال مجالس محلية مدنية وعسكرية، محاولين تجنب التصاعد في التوترات بين العرب والأكراد.



RT