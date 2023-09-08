مقـتل زوجة عضو مجلس شعب وقريبتها في حلب!

تم الكشف عن واقعة جريمة قتل مأساوية في مدينة حلب قبل يومين. وفقًا للمصادر، تمت هذه الجريمة التي راح ضحيتها زوجة عضو مجلس الشعب بالاشتراك مع أحد أفراد عائلتها. تعرضت والدتها أيضًا لإصابات خطيرة وتم نقلها إلى أحد المشافي الخاصة.



وتشير المعلومات الأولية إلى أنه دخل ثلاثة أشخاص إلى منزل عضو مجلس الشعب، وقاموا بإطلاق النار من أسلحة آلية، مما أدى إلى وفاة الزوجة وقريبتها وجرح والدتها.



يُشار إلى أن عضو مجلس الشعب وأطفاله كانوا خارج المنزل في وقت وقوع الجريمة.

وبحسب المصادر، فإن قيادة شرطة المحافظة، تعمل جاهدة على متابعة تطورات القضية والكشف عن الجناة.

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