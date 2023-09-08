مواطن يصاب بمرض نادر لم تشهده سوريا من قبل

في حادثة طبية نادرة لم يسبق أن تم توثيقها في سورية، سجّلت مجموعة من الأطباء، إصابة رجل سوري يبلغ من العمر 56 عامًا بمرض “التحصي الدقيق السنخي الرئوي”.



وفقًا لموقع PUBME، شكى المريض من سعال جاف بدأ قبل 4 سنوات وتفاقم في الثلاثة أشهر الأخيرة، إضافة إلى ضيق التنفس من الدرجة الأولى.



أظهرت صور الأشعة للصدر مظهرًا يشبه “العاصفة الرملية”، بينما كشف التصوير المقطعي عن وجود عتامات بلورية منتشرة.

لتأكيد التشخيص، أجروا عملية خزعة من القصبات الهوائية وقاموا بغسل الشعب الهوائية للمريض. نتائج التحليل النسيجي كشفت عن تكلس بين الأسناخ، وهو ما يتوافق مع مرض “التحصي الدقيق السنخي الرئوي”.

نتيجة لذلك، تلقى المريض العلاج بالأوكسجين، مما أسفر عن تحسن كبير في حالته الصحية.

ويجدر بالذكر أنه لم يتم توثيق أي حالة مماثلة سابقة في سورية، وفقًا للأدبيات الطبية، مما يجعل هذه الحالة الأولى من نوعها في البلاد.

على عكس ذلك، تم تسجيل معظم الحالات المشابهة في تركيا بمعدل 1.85 حالة لكل مليون نسمة.

تميز هذا المرض النادر بوجود حصيات صغيرة تُعرف بـ “كالكوسفيريت” في الرئة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل سعال جاف وضيق تنفس وألم في الصدر.



رغم أن المصدر لم يوضح مكان توثيق هذه الحالة، إلا أن بيانات الأطباء الواردة تشير إلى أنهم يعملون في جامعة دمشق.



وكالات