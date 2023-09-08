 توقيف المدير العام للشركة العامة للجيولوجيا

تناقلت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتوقيف المدير العام للشركة العامة للجيولوجيا، وعدد من العاملين في الشركة العامة للفوسفات بحمص.

ووفقاً التوقيف على خلفية حالات فساد ورشاوى وسوء إدارة وسرقة وتوقيع عقود مجحفة بحق الدولة أدت لفوات مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

ويخضع الموقوفون لمحاكمة حاليا بعد التجاوزات والسرقات التي ارتكبوها، والتي صبت في إطار تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين منهم، وجميع من تثبت إدانتهم..

صاحبة الجلالة