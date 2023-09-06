تعديل تسعيرة التكاسي.. متى تبصر النور؟

على الرغم من مرور أكثر من عشرين يومًا على زيادة أسعار المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين، إلا أن لجنة تحديد الأسعار في مدينة السويداء لم تقم حتى الآن بضبط تكاليف رحلات سيارات الأجرة في المحافظة، سواء داخل المدينة نفسها أو في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار رحلات التاكسي داخل مدينة السويداء خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، حيث وصلت إلى 25,000 ليرة على الأقل، بغض النظر عن المسافة المقطوعة.

هذا الإبقاء على تسعيرة سيارات الأجرة دون تغيير لأكثر من عام واحد دفع أصحاب السيارات إلى فرض أسعار تكاد تكون عشوائية وغير ملائمة للمواطنين.



وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتراوح أسعار الرحلات من مدينة السويداء إلى مدينة شهبا بين 90,000 و100,000 ليرة، فيما تصل إلى 180,000 إلى 200,000 ليرة إذا كانت الوجهة قرية ذكير، مما أدى إلى تصاعد التوترات والمشادات اللفظية بين السائقين والمسافرين.

سكان المنطقة يطالبون بإلزام لجنة تحديد الأسعار بضرورة العمل على تحديد تكاليف الرحلات بسرعة وحل النزاع القائم منذ أكثر من شهر.

من جانبهم، يشير بعض السائقين إلى أن تكاليف رحلات سيارات الأجرة لم تتغير منذ أكثر من عام واحد، وتظل عند 3500 ليرة للرحلات الداخلية في مدينة السويداء. هذا في حين ارتفعت أسعار البنزين مرات عديدة خلال هذه الفترة، مما أجبرهم على فرض رسوم معقولة على الركوب بالنسبة للمسافرين، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف الإصلاحات الميكانيكية وقطع الغيار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار زيوت المحرك والإطارات والعناصر الأخرى ذات الصلة.

وفقًا لرئيس دائرة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، فإن تكاليف سيارات الأجرة لم تعدل حتى الآن، ومن المقرر تنظيمها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة وفقًا لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية.

يجدر بالذكر أن عدد سيارات الأجرة المرخصة في المحافظة، يبلغ 3900 سيارة، إضافة إلى السيارات القادمة من المحافظات الأخرى.