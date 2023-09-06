لماذا سحبت روسيا دبابتها المتفوقة أرماتا من أوكرانيا؟

قال مصدر عسكري روسي أن روسيا قد سحبت دبابات القتال T-14″ (آرماتا) من خط المواجهة ، بعد أن تم استخدامها في عمليات الهجوم المباشر في أوكرانيا ، وفقاً لوكالة الأنباء “تاس” الحكومية.

بدورها وقالت مجلة “ميليتاري ووتش” الأميركية إن “الدبابة أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتم تحسين “تي- 14″ مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، إلا أنها أظهرت بالفعل تفوقا على دبابات الناتو المماثلة”.



أما مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية قالت إن “أرماتا” في تصميمها خرجت بشكل ملحوظ عن التصميمات السوفييتية السابقة، ابتداءً من جسمها إلى برجها الطويل والمربع الذي يشبه تصميمات برج الدبابات الغربية،كما تتميز “T-14″ بوجود سبع عجلات للطرق بدلا من العجلات الست التي كانت شائعة في الدبابات السابقة، وتحوي على مرحاض داخلي حتى لا يحتاج الطاقم إلى الخروج من قمرة القيادة، وينظر إليها كذلك إلى أنها ثورية نظرا لتصميمها الفريد مع برج بدون قائد ذاتي الحركة وميزات أخرى لا مثيل لها، وفقًا لـ”ناشيونال إنترست”.

و “أرماتا” تعمل بشكل أوتوماتيكي، حين تخلو من الطاقم البشري ويتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، لكن لا يمكنها أن تطلق النار إلا وفقا لقرار من الطاقم ، كما تستطيع أن تصوب أسلحتها نحو هدف محدد بنفسها دون مشاركة الإنسان، لكنها لا تستطيع أن تطلق النار إلا حين يأمرها الإنسان بإطلاق النار ، وتتميز بنظام حماية نشطة، بما في ذلك درع رد الصواريخ ونظام التصويب الآلي للأهداف المهددة ،تصميم شبحي لتكون أقل وضوحًا على الرادار وأكثر صعوبة في استهدافها من قبل أنظمة الأسلحة الذكية ،مزودة بمدفع 152 ملم يتم تلقيمه بصورة آلية، ومجهز بأكثر من 30 نوعًا من الذخائر، كما هي مزودة أيضًا بمدفع رشاش 7.62 ملم يطلق الذخيرة عن بُعد، وتتميز بنظام رؤية بانورامي مع نظام استشعار حراري في قمرة القيادة ،و مزودة بنظام دفاعي محيطي يمكنه الرؤية من كل الزوايا.



في حين تصل سرعتها القصوى 90 كيلو مترًا في الساعة، وقادرة على اكتشاف الهدف على مدى 5 آلاف متر ويمكنها مهاجمته بمدى 7 إلى 8 آلاف متر.

ويقول الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور، إن المعلومات المتاحة عن ” T-14 Armata” قد تكون محدودة، ولا توجد معلومات كافية لتقييم أدائها الفعلي على أرض الواقع أو قدرتها على مواجهة أنظمة الأسلحة الحديثة والتهديدات المختلفة، وإن كانت المعلومات الأولية عنها أن المدفع ذاتي الحركة المركب عليها يستطيع مجابهة عدو له قوة عسكرية تقنية فائقة.



و”دبابة أرماتا تتميز بأجهزة وقاية لا مثيل لها ومن بينها دروع “مالاخيت” القادرة على الحماية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات ومنظومة الوقاية الدينامية “أفغانيت” المزودة برادارات الإنذار عن المخاطر والتي ترسل إشارات إلى الأسلحة لترد عليها.

ويتابع: “كما أنها مزودة بمحرك ينتج 1350 حصانًا، وبمقدوره زيادة تلك القوة بنسبة 30 بالمائة لفترة قصيرة من الزمن، كما تعد أفضل دبابة لتزويدها بأجهزة الاتصال الحديثة ومنظومة الوقاية السلبية ومدفع عيار 120 ملم الذي يرمي بذخائر تنفجر في الجو فوق الأهداف أو أمامها”.

وقال أن “سحب تلك الدبابات قد يأتي في إطار 3 سيناريوهات، أولها: تكتيك وخدعة روسية وسط الحرب، والثاني: قد يكون لأغراض التحسين وهو أمر طبيعي، خصوصا بعد أن أصبحت أوكرانيا ساحة تجارب للأسلحة الغربية والناتو، وروسيا تقوم بنفس الأمر، السيناريو الثالث: فشل النظام بشكل كلي ومن ثم سحبه من ساحة المعارك”، مرجحا السيناريو الثاني “لأنه أكثر واقعية”.

وكالات