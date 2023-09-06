حالات التسمم من سمك البلميدا تظهر من جديد في طرطوس

أكد رئيس مركز السموم في مديرية صحة طرطوس الدكتور معتز غنوم تسجيل حالات عدة راجعت المشافي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة التسمم بسمك البلميدا ، وكان الأشخاص يشكون من ألم بطني، إقياء، إسهال، دوار، طفح جلدي، ضيق في التنفس، وتراوحت الأعراض بين خفيفة ومتوسطة، من دون تسجيل أي حالة شديدة أو خطرة، مؤكداً أنه تم تقديم العلاج اللازم لجميع المرضى.

غنوم دعا الأهالي إلى عدم شراء أي نوع سمك من السيارات الجوالة، لعدم موثوقية مصدر السمك المباع بأسعار زهيدة، ناهيك عن عدم إمكانية حفظه بالشروط الصحية المطلوبة للحفاظ على الصحة وعدم الإصابة بالتسمم، خاصة في ظل الأجواء الحارة، ما يزيد من احتمال التحسس بعد تناول السمك وخاصة سمك البلميدا.



وأضاف في تصريحه أنه يمكن التسبب بأعراض عدم تحمل غذائي كالتهاب معدة وأمعاء، لذلك يفضل تناول السمك وطهوه مباشرة ما أمكن بعد صيده، وعدم تركه لفترة طويلة من دون طهو.

يشار أن سمك البلميدا خاصة الحجم الكبير يسبب التحسس لبعض الأشخاص بسبب مادة بري هيستامين التي يحتويها، ولذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية إزاء مادة بري هيستامين (طليعة هيستامين) الموجودة في سمك البلميدا أن يسلقوا السمك نصف سلقة قبل طهوه وذلك لتخفيف تأثير مادة هيستامين المسببة للتحسس.

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