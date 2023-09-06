رئيسي: التعاون بين إيران والسعودية سيحد من التدخلات الخارجية

أكّد الرئیس الإيراني، إبراهیم رئيسي، أنّ إيران والسعودية هما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعياً إلى استخدام القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بين البلدین.



وجاء حديث رئیسي خلال لقائه السفیر الإیراني الجدید لدى السعودية، علي رضا عنايتي، الإثنین ٤/٩/٢٠٢٣ قبيل مغادرته إلى الرياض لبدء مهامه الدبلوماسية رسمياً، مُشدّداً على نهج إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها.



وأشار رئيسي إلى أنّ التعاون بين إيران والسعودية، وزيادة التعاون بين دول المنطقة في البعد الثنائي ومتعدّد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي، من شأنه أن يرفع مكانة دول المنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أنّ ذلك أيضاً "سيحدّ من نطاق التدخّلات الخارجية".



يُذكر أنّ السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، أعلن أنّه سيتوجه إلى الرياض، الثلاثاء، مشيراً، في تصريحاتٍ لوكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، الأحد، إلى أنّ نظيره السعودي سيصل إلى طهران في الفترة نفسها، وفق معلوماته.



وأضاف عنايتي أنّ العلاقات بين البلدين قد تطوّرت على نحوٍ إيجابي، مشيراً إلى أنّ "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي، وانطلاقاً من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى، والطاقات المتاحة لديهما على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيداً عن التدخل الأجنبي في المنطقة".