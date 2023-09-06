كيس شيبس حار يقتل مراهقاً أمريكياً

توفي مراهق من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد مشاركته في "تحدي One Chip" الحار على تطبيق "سناب تشات".



تحدي البطاطس الحارة



ولقي الشاب حتفه بسبب قبوله تحدي تناول كمية من أكياس البطاطس المقرمشة الحارة، ما أدى إلى وفاته المفاجئة، وفق عائلته.



وأضافت العائلة المكلومة أن المراهق قبل التحدي المنتشر على التطبيق، وأوضحت أن اسمه هاريس ولوباه، وهو طالب في السنة الثانية في مدرسة دوهرتي ميموريال الثانوية في ورسيستر.



وأكدت أنه تناول شريحة باكي حارة للغاية بكميات كبيرة في المدرسة وسرعان ما أصيب بألم في المعدة، حسبما قالت والدته.



وعند عودته إلى المنزل، تعب مجدداً فتم نقله إلى مستشفى قريب حتى أُعلنت وفاته.



تحذيرات من الشركة



يشار إلى أن العلامة التجارية Paqui تحذر عادة على موقعها من تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة، وتوصي أن الرقاقة يجب أن تؤكل من قبل البالغين فقط.



كما تنصح الأشخاص بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو الإغماء أو الغثيان لفترة طويلة.



وتشدد العلامة التجارية بعد لمس الشريحة، على ضرورة غسل اليدين بالصابون وعدم ملامسة العينين أو المناطق الحساسة الأخرى.



إلى ذلك، أفادت رئيسة قسم طب طوارئ الأطفال في مركز "تافتس" الطبي الدكتورة لورين رايس، بأن الشخص عندما يأكل طعاماً حاراً، يمكن أن تتراوح النتائج من حرق الفم أو الشفاه إلى مشاكل في القلب.



وقالت رايس: "في بعض الأحيان، نرى أشخاصاً يعانون من آلام شديدة في الصدر، أو يعانون من خفقان القلب أيضاً".