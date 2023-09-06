تدمير دبابة "تشالنجر 2" بريطانية في أوكرانيا

دمَّر الجيش الروسي أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في أوكرانيا، وفقاً لما نشره مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس.



ومن المرجح أن تلك الدبابة تتبع لواء المظلات الـ82 الأوكراني، فيما شوهدت الدبابة من الجو وقد دُمِّرت بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط إطلاق النار.



وأظهر الفيديو الذي نشره المراسل كوتس على حسابه الرسمي عبر تطبيق "تيليغرام" عملية التدمير.



وكتب "إحراق أول دبابة "تشالنجر 2"، دبابة القتال الرئيسة للقوات البرية البريطانية، وتبيَّن أنها ليست السلاح المعجزة بالنسبة لأوكرانيا. لا توجد آليات عسكرية غربية تستعصي على التدمير، والحديث موجه لمن ينتظرون دبابات (أبرامز) الأمريكية، التي يعدون بوصول الدفعة الأولى منها في أيلول/سبتمبر. ولمن دمروا هذه الدبابة... نهنئهم بالدبابة الأولى!".



كما تبدو في الكادر دبابة أوكرانية أخرى مدمرة من طراز T-64BV حاولت تغطية الدبابة الغربية، لكنها أصيبت هي الأخرى في النهاية.



وفي السياق ذاته كانت قررت أمريكا إرسال ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توريد مثل هذه الذخيرة المثيرة للجدل إلى البلاد.



وأفادت "رويترز"، توفر هذه الذخائر المتوافقة مع دبابات القتال الرئيسة M1A1 Abrams (MBTs) المقرر تسليمها إلى أوكرانيا، قدرات تدميرية معززة ضد الدبابات الروسية.