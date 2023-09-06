ريال مدريد وبرشلونة يحتجان على الأخطاء التحكيمية في "الليغا"

بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني، أعرب نادي ريال مدريد عن غضبه من القرارات التحكيمية التي تصب في صالح برشلونة.



وقالت صحيفة "أس": إنه بعد مرور أربع جولات فقط على انطلاق "الليغا"، بدأ الصراع بين "الملكي" و"البلوغرانا" حول التحكيم.



*أخطاء تحكيمية*



وأوضحت، أن لدى برشلونة أيضاً قائمة من الأخطاء التحكيمية التي أثرت عليه، مقابل قرارات تحكيمية كانت في صالح ريال مدريد.



ويرى "الملكي"، أن عدة قرارات تحكيمية في مباريات برشلونة، كانت ستمنعه من تحقيق الفوز 3 مرات في الدوري الإسباني، وستبعد الفريق عن المنافسة على اللقب.



كما يعتقد الريال، أنه كان على الحكم ميليرو لوبيز احتساب ضربة جزاء له أمام خيتافي يوم السبت، بعد تدخل على جود بيلينغهام.



*قلق في مدريد*



وأوضح، أن النادي "الملكي" كان سيفقد نقطتين في المباراة، لولا هدف بيلينغهام المتأخر والذي منح ريال مدريد الفوز "1-2".



وينظر ريال مدريد بقلق، لما حدث في اثنتين من ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.



ولا يفهم "الميرنغي" سبب إلغاء هدف ألكسندر سورلوث لاعب فياريال على برشلونة، عندما كانت النتيجة "0-0"، ويرى ريال مدريد أن الإعادة أثبتت عدم وجود تسلل في كرة الهدف الملغي.



*علامات استفهام*



وأثار ريال مدريد العديد من علامات الاستفهام حول بعض القرارات التحكيمية في فوز برشلونة "2-1"، على أوساسونا، الأحد.

ويحتج "الملكي" على عدم إلغاء هدف جوليس كوندي، الذي وضع يديه على كتف أحد مدافعي أوساسونا.



وحصد ريال مدريد العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات ليتصدر جدول ترتيب "الليغا"، ويتقدم بنقطتين عن برشلونة، حامل اللقب، الذي فاز 3 مرات وتعادل مرة.



ونشر ريال مدريد هذه الأخطاء في تقارير مختلفة على قناته التليفزيونية الرسمية.



*قضية نيغريرا*



كما أشارت قناة "الميرنغي" إلى أن الحرس المدني الإسباني أدان برشلونة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "نيغريرا".



وقالت منظمة الحرس المدني، إن لجنة التحكيم لم تكن محايدة، خلال الفترة التي عمل خلالها نيغريرا نائبا للرئيس.



*احتجاج كتالوني*



وفي السياق ذاته، أعد "البارسا" قائمة بالأخطاء التحكيمية، التي يرى أنها خدمت ريال مدريد، وأضرت به في "الليغا".



ومن تلك القرارات: ضربة جزاء لصالح أتلتيك بلباو أمام ريال مدريد في الجولة الأولى.



*اعتراضات على التحكيم*



وكذلك، عدم احتساب ضربة جزاء لصالح برشلونة أمام خيتافي، بالإضافة إلى عدم احتساب ضربة جزاء لألميريا أمام ريال مدريد.



ومن ضمن الأخطاء التحكيمية، يرى برشلونة أن هناك خطأ في إلغاء هدف لسيلتا فيغو في خسارته "1-2" أمام ريال مدريد، وكذلك احتساب هدف خوسيلو أمام خيتافي رغم أنه كان متسللاً.