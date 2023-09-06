المواجهات بين "قسد" والعشائر تسهّل فرار مجاهدات محتجزات

أفادت مصادر من عائلات المغاربة العالقين في سوريا بأن المواجهات المسلحة بين قوات "قسد" والعشائر العربية أدت إلى وقوع ارتباك في مخيم "الهول" وهروب بعض النساء بينهن مغربيات نحو إدلب.



وتقلت صحيفة "هسبريس" عن المصادر قولها إن الفوضى التي اندلعت شمال شرق البلاد ساعدت على نشاط المهربين، الذين قبضوا أموالاً من النساء مقابل تهريبهن إلى إدلب على الحدود السورية التركية.



الخوف من انتقام القبائل السورية



وأضافت المصادر أن النساء شعرن بالخوف من أن تسيطر العشائر على المنطقة والسجون والمخيمات والانتقام منهن وإخضاعهن لمحاكمات "غير عادلة"، خصوصاً في ظل وجود عداء بين تنظيم "داعش" والقبائل السورية بسبب المجازر التي ارتكبها التنظيم ضد أبنائهم وعائلاتهم.



وحسب "هسبريس"، فقد "خشي العالقون من أن تضعف شوكة الأكراد ويدخل عناصر "داعش" لاحتجازهم، على الرغم من أن الأكراد أنفسهم ضيقوا عليهم الخناق، عبر إغلاق السوق وعدم توفير المياه، كما أنهم قلقون من مواجهة الفيضانات وموجة البرد المرتقبة".



من جهتها، أصدرت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق في هذا السياق، بياناً، شددت فيه على أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، سواء المعتقلين داخل السجون أو المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون مصيرهم ولا أوضاعهم هناك، في ظل غياب أية معلومات من مؤسسات الدولة"،



واستنكرت ما وصفته بـ"تماطل المسؤولين المغاربة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن".



وتابعت: "سبق للتنسيقية أن حذرت السلطات المغربية من الأحداث المتوالية التي شهدتها هذه المنطقة عندما تم الهجوم على سجن "غويران"، وهو ما خلف عدة قتلى وجرحى لا نعلم عنهم شيئا، وكذلك حذرتهم من انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة داخل السجون والاختفاء القسري لأبنائنا".



وطالبت بضرورة "استعجال إرجاع من تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض الوطن، خصوصاً بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات وغياب أبسط الشروط الإنسانية".



كما دعت المنظمات الحقوقية والفاعلين والمجتمع المدني إلى "التدخل من أجل وضع حد لمأساة مغاربة سوريا والعراق".



وتشهد مناطق ريف دير الزور شمال شرقي سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية، بعد أن أعلنت العشائر النفير العام لطرد "قسد" من مناطقها.



واندلعت الاشتباكات بعد اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة" في مناطق الشحيل والذيبان والسوسة في ريفي دير الزور الشمالي والغربي